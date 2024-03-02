Украина атаковала российский регион из минометов

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли из минометов Новую Таволжанку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные граждане не пострадали, однако в результате атаки повреждены шесть частных домовладений и два автомобиля. «Подворовой обход территории продолжается. Оперативные службы работают на месте», — заверил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в селе Щетиновка, повредив линию электропередачи. Из-за последствий взрыва без света остались жители двух сел. Пострадавших нет.

Кроме того, 1 марта дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Коновалово Волоконовского района, повредив трактор. В тот же день под обстрел попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Там осколки снарядов выбили стекла и посекли фасад и забор одного домовладения, а также повредили автомобиль и линию газоснабжения. Также украинский снаряд упал в огород частного домовладения в селе Терезовка, повредив одно здание. Сообщения о пострадавших не поступали.