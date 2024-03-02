Минюст России включил движение ЛГБТ в перечень запрещенных и ликвидированных

Минюст РФ включил «движение ЛГБТ» в перечень запрещенных и ликвидированных

Минюст России включил в перечень запрещенных и ликвидированных организаций «Международное общественное движение ЛГБТ» (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено). Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Помимо самого движения, в реестр вошли его структурные подразделения.

Международное движение ЛГБТ было признано экстремистским в конце ноября 2023 года решением Верховного суда по иску Министерства юстиции, которое нашло в нем «различные признаки и проявления экстремистской направленности», а также возбуждение социальной и религиозной розни.