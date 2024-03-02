На Украине предсказали дефицит некоторых продуктов

Замминистра Высоцкий: на Украине могут пропасть лимоны, апельсины и бананы

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Рада» предсказал дефицит некоторых продуктов.

Он заявил, что в первую очередь из магазинов могут пропасть лимоны, апельсины и другие цитрусовые фрукты, а также бананы, океаническая рыба и морепродукты. Причинами данной ситуации, которую замминистра охарактеризовал как сложную, послужили забастовки польских фермеров. «По этим группам действительно может быть дефицит, а дефицит в большинстве случае приводит к росту цен», — отметил Высоцкий.

В то же время чиновник пояснил, что такие продукты, как мясо, молоко, крупы, мука, сахар и масло не исчезнут из потребительской корзины украинцев, поскольку их производство расположено в стране.

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам.

Позже кабинет министров Украины призвал Варшаву решить вопрос блокады границы польскими протестующими.