Силовые структуры
НАК объяснил причину введения режима КТО в Ингушетии
НАК: блокированные в ходе КТО в Карабулаке боевики планировали теракты
В Карабулаке в Ингушетии проводится контртеррористическая операция. Это подтвердил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России, передает ТАСС.
В зоне режима КТО были блокированы боевики, планировавшие преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам правопорядка, сейчас идет бой.
Жители прилегающих к району ЧП домов эвакуированы. Обстановка находится под контролем.
Ранее 2 марте о введенном в Карабулаке режиме КТО сообщил Telegram-канал «112». По его информации, спецназ ФСБ блокировал боевиков в частном доме. Операция проводится на улицах Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.