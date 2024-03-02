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22:26, 2 марта 2024Силовые структуры

НАК объяснил причину введения режима КТО в Ингушетии

НАК: блокированные в ходе КТО в Карабулаке боевики планировали теракты

Фото: пресс-служба НАК / РИА Новости

В Карабулаке в Ингушетии проводится контртеррористическая операция. Это подтвердил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России, передает ТАСС.

В зоне режима КТО были блокированы боевики, планировавшие преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам правопорядка, сейчас идет бой.

Жители прилегающих к району ЧП домов эвакуированы. Обстановка находится под контролем.

Ранее 2 марте о введенном в Карабулаке режиме КТО сообщил Telegram-канал «112». По его информации, спецназ ФСБ блокировал боевиков в частном доме. Операция проводится на улицах Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

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      Марина Совина
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