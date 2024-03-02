Зеленский призвал жителей Харькова отказаться от возвращения домой

Президент Зеленский призвал харьковчан пока не возвращаться домой из эвакуации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков подвергается ударам. Однако даже усиление противовоздушной обороны (ПВО) значительно не улучшит ситуации, подчеркнул он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Зеленский допустил возможность потери Вооруженными силами Украины (ВСУ) контроля над Харьковом. «Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние», — отметил он.