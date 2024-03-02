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00:43, 2 марта 2024Бывший СССР

Зеленский призвал жителей Харькова отказаться от возвращения домой

Президент Зеленский призвал харьковчан пока не возвращаться домой из эвакуации
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков подвергается ударам. Однако даже усиление противовоздушной обороны (ПВО) значительно не улучшит ситуации, подчеркнул он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Зеленский допустил возможность потери Вооруженными силами Украины (ВСУ) контроля над Харьковом. «Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние», — отметил он.

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