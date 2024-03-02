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00:32, 2 марта 2024Наука и техника

Определено число людей с ожирением во всем мире

The Lancet: число людей с ожирением во всем мире превысило миллиард

Фото: Unsplash

Ученые и специалисты по здравоохранению из NCD Risk Factor Collaboration определили, что общее число людей с ожирением во всем мире превысило один миллиард. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Анализ глобальных данных показал, что уровень ожирения среди детей и подростков в 2022 году в четыре раза превысил показатель 1990 года. Уровень ожирения более чем удвоился у женщин и почти утроился у мужчин. В общей сложности в 2022 году ожирением страдали 159 миллионов детей и подростков и 879 миллионов взрослых.

Что касается недостаточного веса, то в период с 1990 по 2022 год доля детей и подростков в мире с этим состоянием сократилась примерно на одну пятую среди девочек и более чем на одну треть среди мальчиков. За тот же период доля взрослых в мире, страдающих от недостаточного веса, сократилась более чем вдвое.

Ожирение и недостаточный вес являются формами неполноценного питания и во многих отношениях наносят вред здоровью людей. Взрослых считали страдающими ожирением, если их индекс массы тела (ИМТ) превышал или равнялся 30 килограммам на метр в квадрате, и классифицировали как людей с недостаточным весом, если их ИМТ был ниже 18,5 килограмма на метр в квадрате.

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      Александр Еникеев
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