Пласт снега упал на ребенка с крыши дома в российском городе

Пласт снега рухнул с крыши дома на двух мужчин и ребенка в Зеленодольске

Пласт снега рухнул с крыши дома на прохожих в Зеленодольске, Республика Татарстан. Под завалом оказался ребенок, видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ТатМедиа».

Сход снега на прохожих зафиксировала камера улилчного видеонаблюдения. На кадрах видно, как пласт обрушился на двух мужчин и ребенка. Взрослые выбрались из-под снежной массы самостоятельно, после чего вместе с прохожим откопали ребенка. Отмечается, что его отвели в соседний магазин.

В конце февраля в городе Струнино во Владимирской области масса из снега и льда с крыши дома обрушилась на 85-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.