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11:50, 2 марта 2024Россия

Повторявшая одну фразу пятиклассница с ножом напугала учеников российской школы

Kub Mash: пятиклассница пришла с ножом в школу № 17 в Краснодаре

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодаре пятиклассница с ножом напугала учеников школы № 17. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

По информации издания, сначала девочка размахивала ножом в коридорах, после чего закрылась в кабинке туалета. Другие дети рассказали, что школьница вела себя странно и повторяла одну и ту же фразу: «Прости, они тебя пугают».

В результате ученики позвали на помощь завучей и девочку отправили в больницу. При этом сам нож пока не нашли, уточнил канал. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в Ленинградской области восьмиклассник пришел в школу с ножом-брелком, который показывал друзьям. В какой-то момент ребенок попытался показать другим детям трюк и случайно вонзил острие ножа в грудь другого ученика. Пострадавшего забрали в больницу с проникающим ранением. Мальчика, который принес в школу оружие, полицейские отпустили.

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      Константин Лысяков
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