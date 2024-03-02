Пожилая россиянка защитила дочь от мужа-наркомана и лишилась глаза

Женщина из Курской области защитила дочь от неадекватного мужа и лишилась глаза

В Курском районе Курской области пожилая женщина заступилась за дочь, на которую напал муж-наркоман, и лишилась глаза. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина из деревни Кукуевка по имени Виктория рассказала, что познакомилась с Павлом 13 лет назад, а полтора года назад они поженились. У Виктории есть двое детей семи и девяти лет от первого брака. Жить новая семья стала у матери женщины. Сначала отношения были нормальными, однако несколько месяцев назад Павел начал изменять Виктории и пристрастился к наркотикам.

Недавно мужчина ворвался в дом в неадекватном состоянии, разбил окно, выволок супругу на улицу и начал бить ногами по голове. Мать россиянки бросилась защитить ее и закрыла собой. После этого мужчина со всей силы ударил пожилую женщину ногой по лицу и выбил ей глаз из орбиты. Женщину доставили в больницу и сделали операцию. Однако врачи сказали, что видеть поврежденным глазом она больше не сможет.

Павла задержали полицейские. У мужчины нашли некие запрещенные вещества и отправили их на экспертизу. Самого злоумышленника поместили в специализированное медучреждение, так как на допросе он заявил, что болен туберкулезом. Вскоре мужчина сбежал. Теперь он постоянно звонит супруге и угрожает расправой.

В данный момент решается вопрос о возбуждении против Павла уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина находится в розыске. Ему может грозить до восьми лет заключения.

Ранее в башкирском селе Иглино мужчина избил жену молотком, так как та не уследила за их ребенком. Он проснулся раньше женщины и упал с кровати, что и вызвало гнев мужчины.

