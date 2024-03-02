Путин провел переговоры с Лукашенко

Путин обсудил по телефону с Лукашенко развитие отношений России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил Кремль в Telegram.

В ходе беседы Путин еще раз поздравил Лукашенко с успешными проведением парламентских и местных выборов. Помимо этого, лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы развития дружественных отношений, основанных на стратегическом и союзническом партнерстве. Помимо этого, были затронуты ключевые аспекты международной политики.

Ранее президенты России и Белоруссии обсудили строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Между Москвой и Минском. По словам Путина, эта идея является «вполне естественной, вполне реализуемой».

Кроме того, 25 января Путин и Лукашенко утвердили план развития Союзного государства (СГ) по итогам заседания Высшего Государственного Совета. Они также подписали ряд документов, в том числе постановление о стратегии научно-технического развития СГ до 2035 года.