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15:44, 2 марта 2024Бывший СССР

Путин провел переговоры с Лукашенко

Путин обсудил по телефону с Лукашенко развитие отношений России и Белоруссии

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил Кремль в Telegram.

В ходе беседы Путин еще раз поздравил Лукашенко с успешными проведением парламентских и местных выборов. Помимо этого, лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы развития дружественных отношений, основанных на стратегическом и союзническом партнерстве. Помимо этого, были затронуты ключевые аспекты международной политики.

Ранее президенты России и Белоруссии обсудили строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Между Москвой и Минском. По словам Путина, эта идея является «вполне естественной, вполне реализуемой».

Кроме того, 25 января Путин и Лукашенко утвердили план развития Союзного государства (СГ) по итогам заседания Высшего Государственного Совета. Они также подписали ряд документов, в том числе постановление о стратегии научно-технического развития СГ до 2035 года.

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      Константин Лысяков
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