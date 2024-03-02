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14:02, 2 марта 2024Россия

Россияне перестали отказываться от алкоголя

Мурашко: темпы снижения потребления алкоголя в России остановились

Фото: Unsplash

Темпы снижения потребления алкоголя в России остановились, а в ряде регионов наблюдаются высокие цифры потребления спиртного. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко поведал журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи, передает РИА Новости.

«Мы видим достаточно высокие цифры потребления алкоголя в ряде субъектов. Если смотреть тенденцию за 5-10 лет, то потребление алкоголя снижается, но сейчас темпы снижения остановились», — объяснил глава Минздрава.

В конце февраля стало известно, что продажи крепкого алкоголя в российских магазинах и заведениях общепита увеличились в 2023 году на 3,6 процента, до рекордных с 2017-го 7,2 литра на душу населения.

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      Евгений Шульгин
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