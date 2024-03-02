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19:43, 2 марта 2024Россия

Россиянка поругалась с соседкой в домовом чате и подожгла ее дверь

Жительница Петербурга поругалась с соседкой в домовом чате и подожгла ее дверь

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Россиянка поругалась с соседкой в домовом чате и подожгла ее дверь. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) России.

Жительница Санкт-Петербурга, выступающая на фаер-шоу, направилась к квартире обидчицы. При этом отмечается, что в помещении находились люди, в частности двое детей и их мать. Уточняется, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Произошедшим заинтересовался глава СК Росии Александр Бастрыкин. В настоящий момент возбуждено уголовное дело и поручено выяснить детали обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области 47-летний россиянин предстанет перед судом по делу о расправе над мужчиной и поджоге его дома. Отмечалось, в поселке Высокое обвиняемый пришел к своему 67-летнему знакомому. Мужчины выпили алкоголь, и хозяин попросил гостя удалиться, но тот уходить не захотел. В ходе начавшейся ссоры злоумышленник нанес пенсионеру несколько ударов ножом и поджог его вместе с домом.

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      Мария Винар
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