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22:57, 2 марта 2024Россия

Российская артиллерия ударила по позициям ВСУ в Тоненьком

В Тоненьком ВС РФ нанесли точечные удары по позициям ВСУ перед штурмом

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские артиллеристы ударили по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Тоненького Донецкой народной республики (ДНР) перед штурмом. Об этом сообщил оператор разведывательного беспилотника группировки войск «Юг» с позывным Шмель, его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что разведывательные коптеры обнаружили замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки ВСУ. Они передали эту информацию артиллерии, после чего та нанесла точечные удары по позициям противника, что значительно облегчило штурм укрепрайона, заявил Шмель.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные заняли и продолжают занимать более выгодные рубежи на авдеевском направлении. По его словам, за сутки ВСУ лишились на этом направлении до 160 бойцов, пяти боевых бронемашин, включая американскую боевую машину пехоты Bradley, а также гаубицы «Мста-Б».

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      Марина Совина
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