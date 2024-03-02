Российские войска заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении

Минобороны: Россия заняла более выгодные рубежи на авдеевском направлении

Подразделения российской группировки войск «Центр» заняли и продолжают занимать более выгодные рубежи на авдеевском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные нанесли поражение живой силе и технике 107-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Тоненького Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в районе Петровского, Ленинского и Орловки отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад противника.

Конашенков добавил, что за сутки ВСУ потеряли на авдеевском направлении до 160 бойцов, пять боевых бронемашин, включая американскую боевую машину пехоты Bradley, а также гаубицу «Мста-Б».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВСУ ежедневно теряют в зоне СВО в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного. Он также подчеркнул, что после провала контрнаступления Украина пытается стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта за счет оставшихся резервов, однако российская группировка войск этому препятствует.