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18:21, 2 марта 2024Россия

Российских бойцов ГРОМ «Каскад» поблагодарили за работу во время СВО

Турчак поблагодарил российских бойцов ГРОМ «Каскад» за работу во время СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российских бойцов беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» поблагодарили за работу во время специальной военной операции (СВО). Соответствующий пост появился в Telegram-канале секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Во время встречи с военными, которая прошла в Ростове, политический деятель рассказал, что история бригады началась в марте 2022 года. По его словам, за все время работы подразделения было совершено почти 13 тысяч вылетов и уничтожено более 5,5 тысячи вражеских целей. «Многие командиры нам тогда говорили: "Вы наши глаза". И это было главной задачей. И главной наградой», — заявил он.

Турчак отметил, что депутаты «Единой России», волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты Боевого Братства» продолжают принимать участие в спецоперации на разных участках фронта. «Низкий поклон моему товарищу полковнику, командиру "Каскада", депутату Госдумы Дмитрию Саблину за это большое дело», — сказал политик.

Ранее рабочая группа выступила с предложением освободить от последующей срочной службы российских добровольцев специальной военной операции (СВО) со стажем от полугода.

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      Мария Винар
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