Российских бойцов ГРОМ «Каскад» поблагодарили за работу во время СВО

Турчак поблагодарил российских бойцов ГРОМ «Каскад» за работу во время СВО

Российских бойцов беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» поблагодарили за работу во время специальной военной операции (СВО). Соответствующий пост появился в Telegram-канале секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Во время встречи с военными, которая прошла в Ростове, политический деятель рассказал, что история бригады началась в марте 2022 года. По его словам, за все время работы подразделения было совершено почти 13 тысяч вылетов и уничтожено более 5,5 тысячи вражеских целей. «Многие командиры нам тогда говорили: "Вы наши глаза". И это было главной задачей. И главной наградой», — заявил он.

Турчак отметил, что депутаты «Единой России», волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты Боевого Братства» продолжают принимать участие в спецоперации на разных участках фронта. «Низкий поклон моему товарищу полковнику, командиру "Каскада", депутату Госдумы Дмитрию Саблину за это большое дело», — сказал политик.

Ранее рабочая группа выступила с предложением освободить от последующей срочной службы российских добровольцев специальной военной операции (СВО) со стажем от полугода.

