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12:53, 2 марта 2024Силовые структуры

Российского младшеклассника задержали за наркоторговлю

10-летнего ребенка задержали за наркоторговлю в Кургане

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Курганской области 10-летнего школьника задержали за торговлю наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Российского младшеклассника вместе с 32-летним мужчиной по имени Вячеслав поймали в подъезде жилого дома в третьем микрорайоне города Курган. При себе у малолетнего наркоторговца было 100 граммов карфентанила — синтетического опиоида. По данным Shot, ребенок делал закладки вместе со взрослым подельником.

Вячеслав ранее уже был судим за наркоторговлю. У него полицейские нашли 11 граммов того же запрещенного вещества. В данный момент правоохранители работают с родителями ребенка, попавшего в наркобизнес.

Ранее сообщалось, что в Великоустюгском районе Вологодской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего участкового. По версии следствия, сотрудник полиции выращивал коноплю по месту жительству, после чего изготавливал наркотики и хранил их.

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      Никита Савин
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