Российского военного в зоне СВО от смертельного ранения спас паспорт

Военный Мангуст рассказал о спасении благодаря российскому паспорту

Российского военного с позывным Мангуст в зоне украинского конфликта спас паспорт. Осколок кассетного боеприпаса, прилетевший в грудь мужчине, остановил документ в нагрудном кармане, сообщили «Ленте.ру» в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Информация также приводится в Telegram-канале подразделения.

Осколок попал военному в грудь, оставил глубокий след, но не убил — основной удар принял на себя российский паспорт. Под обстрел военный попал в ночь на 1 марта. Как рассказал Мангуст, это уже третье его ранение, и каждый раз спасало чудо.

«Документ меня спас. Нажимаю на рану — больно, а так ничего. (...) Я раньше в Бога не верил, но хожу в церковь, так как казак потомственный. В церкви был 7 января, и то шел с той задумкой, что сейчас опять поеду», — сказал мужчина.

Ранее призванный на СВО житель Ростовской области потерял в бою брата-близнеца. Узнав о случившемся, мэр Новошахтинска — города, в котором жили братья, – ходатайствовал о возвращении оставшегося в живых мужчины домой. Если областная призывная комиссия согласует просьбу главы администрации города, военнослужащего демобилизуют.