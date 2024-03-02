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05:52, 2 марта 2024Россия

Стало известно о невозможности самолетов ВСУ взлететь с аэродромов

Минобороны: Су-35С ВКС России не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве на авдеевском направлении. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские экипажи в зоне проведения спецоперации не дают самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) взлететь с аэродромов. Целью дежурства Су-35С является патрулирование и прикрытие действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также армейских вертолетов авиации при ударах по украинским военным объектам и технике.

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Представители Минобороны добавили, что своим присутствием экипажи Су-35С ограничивают возможности авиации ВСУ, поскольку любая цель будет «тут же обнаружена и уничтожена».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в небе над Украиной в 2024 году появятся западные истребители F-16. По его словам, они помогут Киеву лучше справляться с российскими авиабомбами, ракетами и самолетами.

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