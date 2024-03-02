Философ Фукуяма заявил об упадке США и необходимости избирательной реформы

Философ, политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма предупредил об опасности возвращения экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства. Об этом он высказался в статье для Financial Times.

Фукуяма раскрыл последствия переизбрания Трампа и подчеркнул, что это приведет к «решительному концу» американской поддержки Украины. По его мнению, США нуждаются в реформе избирательной реформы из-за «твердолобости» республиканцев.

«Однако еще не поздно обратить вспять этот процесс упадка. Демократам предстоит проделать большую работу, чтобы разбудить людей и осознать масштабы проблемы, с которой сталкивается страна», — заявил он.

Ранее Трамп призвал отказаться от безвозмездной помощи Украине. По его мнению, вместо этого следует давать Киеву кредиты с условием возврата средств