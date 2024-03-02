Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:35, 2 марта 2024Мир

Фукуяма раскрыл последствия переизбрания Трампа

Философ Фукуяма заявил об упадке США и необходимости избирательной реформы
Фрэнсис Фукуяма

Фрэнсис Фукуяма. Фото: Larry Downing / Reuters

Философ, политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма предупредил об опасности возвращения экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства. Об этом он высказался в статье для Financial Times.

Фукуяма раскрыл последствия переизбрания Трампа и подчеркнул, что это приведет к «решительному концу» американской поддержки Украины. По его мнению, США нуждаются в реформе избирательной реформы из-за «твердолобости» республиканцев.

Материалы по теме:
Перерождение демократии Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
Перерождение демократииСкандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
13 января 2021
Не вышел срок Импичмент Трампа провалился. Что это означает для США, России и всего мира?
Не вышел срокИмпичмент Трампа провалился. Что это означает для США, России и всего мира?
7 февраля 2020

«Однако еще не поздно обратить вспять этот процесс упадка. Демократам предстоит проделать большую работу, чтобы разбудить людей и осознать масштабы проблемы, с которой сталкивается страна», — заявил он.

Ранее Трамп призвал отказаться от безвозмездной помощи Украине. По его мнению, вместо этого следует давать Киеву кредиты с условием возврата средств

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Самолеты ВСУ в зоне спецоперации не могут взлетать с аэродромов. В Минобороны России рассказали, что им мешает

      Маск оценил заявление о признании Крыма и Донбасса российскими

      Появилось фото обломка взорвавшегося в Петербурге беспилотника

      Губернатор Петербурга подтвердил ЧП в Красногвардейском районе города

      Овечкин сократил отставание от Гретцки на одну шайбу

      Горящий после взрыва беспилотника жилой дом в Петербурге сняли на видео

      Врачи дали прогноз по здоровью Байдена

      Стало известно о прекращении обстрелов Спартака после взятия Авдеевки

      Фукуяма раскрыл последствия переизбрания Трампа

      Момент взрыва беспилотника в небе над Петербургом попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше