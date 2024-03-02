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11:22, 2 марта 2024Мир

В Германии назвали причину отхода ВСУ с позиций

Эксперт Масала: ВСУ отходят с позиций из-за нехватки боеприпасов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отходят со своих позиций из-за нехватки боеприпасов. Такую причину в эфире немецкого телеканала Welt назвал эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

«В действительности [ВСУ отходят] из-за нехватки боеприпасов и, конечно, истощения войск», — заявил он.

По словам немецкого эксперта, украинские военные больше не имеют возможности защищать города. Кроме того, Масала указал на факт преимущества российских войск в боях на Украине.

Ранее сопредседатель германской правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла выступил против поставок Берлином ракет Taurus на Украину после обнародования в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост ракетами Taurus. Он отметил, что это может втянуть Германию в войну.

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      Виктория Кондратьева
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