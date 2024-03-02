В Германии выступили против поставки ракет Taurus Украине

Лидер АдГ Крупалла выступил против поставки Берлином ракет Taurus Киеву

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла выступил против поставок ракет Taurus Украине после обнародования в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом он заявил в соцсети Х.

«Генералы бундесвера якобы дали оценку, что Крымский мост может быть атакован немецкими ракетами Taurus. Этот символический акт втянул бы Германию в войну. Нет поставкам Taurus!», — написал лидер партии.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ. Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.

Позже издание Bild указало, что многое говорит о том, что запись разговора офицеров по поводу атаки на Крымский мост является подлинной. Как пишет Der Spiegel, в Минобороны Германии исходят из того, что она подлинная.