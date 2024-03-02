Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:39, 2 марта 2024Мир

В Германии выступили против поставки ракет Taurus Украине

Лидер АдГ Крупалла выступил против поставки Берлином ракет Taurus Киеву
Тино Крупалла

Тино Крупалла. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла выступил против поставок ракет Taurus Украине после обнародования в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом он заявил в соцсети Х.

«Генералы бундесвера якобы дали оценку, что Крымский мост может быть атакован немецкими ракетами Taurus. Этот символический акт втянул бы Германию в войну. Нет поставкам Taurus!», — написал лидер партии.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ. Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.

Позже издание Bild указало, что многое говорит о том, что запись разговора офицеров по поводу атаки на Крымский мост является подлинной. Как пишет Der Spiegel, в Минобороны Германии исходят из того, что она подлинная.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это называется "заметать следы"». В бундесвере сочли подлинной запись разговора военных об атаке на Крымский мост

      В Германии выступили против поставки ракет Taurus Украине

      В США назвали плохой идею вступления Украины в НАТО

      Американский дрон XQ-67A совершил первый полет

      На Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

      Украинские водители подкупали протестующих в Польше для пересечения границы

      В Германии раскритиковали Шольца из-за беседы военных

      В Одессе произошли взрывы

      Российский рынок автозапчастей наводнили подделки

      Шольца обвинили во лжи после утечки беседы немецких военных об ударах по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше