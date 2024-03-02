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18:47, 2 марта 2024Мир

В Германии восхитились передовой тактикой России против Украины

Экс-советник генсека НАТО Куят: РФ применяет передовую тактику против ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия успешно применяет передовую тактику на поле боя и наносит максимальный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ). Стратегией российских военных в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche восхитился бывший советник генсека НАТО генерал Бундесвера в отставке Харальд Куят.

«На Западе об этом совсем не говорят. Русским удалось (…) развить такие технологические возможности, которые дают им колоссальное преимущество», — заявил он.

По словам экс-советника, в Германии их называют «разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR»). Он объяснил, что эта система привязана к вооружению, и как только цель выявлена, ее сразу же атакуют.

Генерал уточнил, что такая тактика основывается на взаимосвязи между спутниками, разведывательными дронами и другими видами разведки. Они, в свою очередь, находится в тесной работе с различными типами оружия.

Кроме того, он отметил, что успех России также обеспечивает господство в воздухе, что также повлияло на провал украинского контрнаступления.

Ранее глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвали к усилению безопасности в стране. Причиной этому послужила публикация записи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

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