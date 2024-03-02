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17:21, 2 марта 2024Мир

В Германии призвали к усилению безопасности в стране

Глава бундестага Циммерманн призвала усилить безопасность из-за записи военных

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

В Германии призвали к усилению безопасности из-за записи беседы немецких военных о возможной подготовке к атаке на Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам срочно необходимо усилить нашу безопасность и контрразведку, поскольку мы явно уязвимы в этой области», — заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту, которые были произведены с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Сначала Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ. Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.

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      Мария Винар
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