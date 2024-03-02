В Госдуму внесли проект о списании процентов по кредитам одной категории россиян

В Госдуму внесли проект о списании процентов по кредитам для участников СВО

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий списание процентов по кредитам, начисленным в процессе кредитных каникул, для россиян из категории участников специальной военной операции (СВО). Документ размещен на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Документ предлагает внести в законодательство изменения, согласно которым по окончании льготного периода будут прекращены обязательства по уплате процентов потребительского кредита для граждан, призванных на военную службу в рамках мобилизации, а также для участников СВО, за исключением членов их семей.

Ранее сообщалось, что сделать дешевле кредиты для участников спецоперации предложил Минфин России. Инициатива предполагает компенсацию половины недополученного банками дохода по процентам. Для этого из бюджета могут выделить около 5,7 миллиарда рублей. При этом в случае, если к моменту принятия проекта проценты уже будут уплачены, банки обяжут засчитать их в качестве оплаты основного долга или иных займов.