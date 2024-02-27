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12:08, 27 февраля 2024Экономика

В России предложили сделать кредиты дешевле для участников СВО

Минфин РФ предложил освободить участников СВО от уплаты процентов по кредитам
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минфин России предложил сделать кредиты дешевле для участников специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщает газета «Известия».

Ведомство предложило освободить военных от уплаты процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода (кредитных каникул). Если к моменту принятия законопроекта клиент уже уплатил проценты, банки обяжут засчитать их в качестве оплаты основного долга или иных займов гражданина.

Подготовленный Минфином законопроект предполагает компенсацию половины недополученного банками дохода по процентам. Для этого из бюджета выделят около 5,7 миллиарда рублей.

В конце 2023 года Госдума приняла закон о продлении кредитных каникул для участников СВО и их семей до 2024 года. Согласно новой редакции документа, банки не смогут требовать досрочного возврата кредита, если поручитель по нему был мобилизован и погиб.

Ранее правительство России поддержало законопроект о поддержке овдовевших супругов ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО. Документ предусматривает поправки в Трудовой кодекс, которые запретят увольнять (за исключением ряда случаев) жен и мужей военных.

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      Вячеслав Агапов
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