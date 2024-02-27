В России предложили сделать кредиты дешевле для участников СВО

Минфин РФ предложил освободить участников СВО от уплаты процентов по кредитам

Минфин России предложил сделать кредиты дешевле для участников специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщает газета «Известия».

Ведомство предложило освободить военных от уплаты процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода (кредитных каникул). Если к моменту принятия законопроекта клиент уже уплатил проценты, банки обяжут засчитать их в качестве оплаты основного долга или иных займов гражданина.

Подготовленный Минфином законопроект предполагает компенсацию половины недополученного банками дохода по процентам. Для этого из бюджета выделят около 5,7 миллиарда рублей.

В конце 2023 года Госдума приняла закон о продлении кредитных каникул для участников СВО и их семей до 2024 года. Согласно новой редакции документа, банки не смогут требовать досрочного возврата кредита, если поручитель по нему был мобилизован и погиб.

Ранее правительство России поддержало законопроект о поддержке овдовевших супругов ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО. Документ предусматривает поправки в Трудовой кодекс, которые запретят увольнять (за исключением ряда случаев) жен и мужей военных.