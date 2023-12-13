В России продлили право на кредитные каникулы участникам СВО и их семьям

Госдума продлила кредитные каникулы для участников СВО и их семей до 2025 года

Госдума приняла закон о продлении кредитных каникул для участников СВО и их семей до 2024 года. О продлении права на отсрочку выплат со ссылкой на текст документа сообщает Интерфакс.

В рамках поправок к законам, в которых прописаны условия кредитных каникул для мобилизованных заемщиков, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также владельцев бизнеса, заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах до 31 декабря 2024 года. Согласно новой редакции документа, банки не смогут требовать досрочного возврата кредита, если поручитель по нему был мобилизован и погиб.

Возможность оформить кредитные каникулы ввели в России осенью 2022 года. Мобилизованные и члены их семей получили право приостановить исполнение обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО (начиная с 24 февраля 2022 года). Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней. Закон предусматривает право вносить платежи по возможности, а также не оплачивать пени в случае просрочки.

По словам директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирины Андриевской, участники СВО также могут списать задолженности по кредитам при гибели или получении инвалидности I группы. Взыскание долгов судебными приставами прекращается с семьи военнослужащего и с его поручителей, добавила она.