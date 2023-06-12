Аналитик рассказала об условии для списания долгов по кредитам

Аналитик Андриевская: участникам СВО спишут долги по кредитам при получении инвалидности

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская сообщила, что ряду россиян могут списать задолженности по кредитам. Об этом она заявила в беседе с Ura.ru.

Андриевская рассказала об условии для отмены долгов по кредитам и заявила, что их спишут участникам специальной военной операции (СВО) при гибели или получении инвалидности I группы.

«Взыскание долгов судебными приставами прекращается с семьи военнослужащего и с его поручителей. Кроме того, участники СВО и их родственники могут оформить кредитные каникулы, причем задним числом, начиная с 21 сентября 2022 года», — отметила она.

В свою очередь генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель допустил, что в будущем станет возможной частичная кредитная амнистия для ряда других россиян. Среди них — социально незащищенные категории граждан, включая пенсионеров, многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями, сирот и других.

«До полного и автоматического списания долгов вряд ли дойдет и, скорее, в каждом конкретном случае наличие соответствующего права придется подтверждать огромным пакетом документов», — заключил он.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев напомнил россиянам об опасности микрозаймов. Легкость их оформления очень подкупает, отметил он.