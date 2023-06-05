Россиянам напомнили об опасности микрозаймов

Экономист Григорьев напомнил россиянам об опасности микрозаймов

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев напомнил россиянам об опасности микрозаймов. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил уловки и маркетинговые ходы микрофинансовых организаций.

Ранее Центробанку предложили ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека. Инициатором стала депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александра Аксененко. Также предлагается проводить проверку платежеспособности заемщиков и долговой нагрузки.

Опасность микрозаймов заключается в высокой стоимости, краткосрочном периоде, на который они выдаются, и легкости их получения. Это три ключевых момента Владимир Григорьев экономист

«Самый популярный сегмент — это займы до зарплаты, когда человек рассчитывает, что через две-три недели он получит определенную сумму денег и легко расплатится по займу, который он взял. В таком случае высокая плата в 1-1,5 процента в день — это, конечно, недешево, но получится не так много», — рассказал Григорьев.

Проблема заключается в том, что часто у людей возникает просрочка, начинает расти долг, и его уже становится сложнее отдать, объяснил экономист.

«Постепенно человека начинает засасывать в это болото. Тем более, чтобы решить проблему с одним займом, многие берут второй, и дальше начинается классическая история, которая была неоднократно описана в литературе», — сказал он.

Маркетинговый ход

Финансист отметил, что легкость займа очень подкупает.

«Также такие микрофинансовые компании часто предлагают для своих потенциальных клиентов первый пробный заем на короткий период времени без процентов вообще. Но понятно, что это маркетинговый ход, который увеличивает число желающих воспользоваться этой услугой. А последствия часто бывают некомфортные», — добавил Григорьев.

Но все зависит от человека. Если человек, который берет микрозаем, адекватно рассчитывает свои силы и понимает ответственность, то он спокойно вернет деньги. В этом случае микрозаем может быть безопасным, но таких людей меньшинство Владимир Григорьев экономист

«Еще один момент связан с тем, что очень часто за микрозаймом обращаются люди, которые исчерпали возможности получения банковских кредитов. А человек, которому уже отказывают банки, объективно находится в более сложном положении, чем остальные, и риск того, что у него возникнут проблемы с обслуживанием долга, изначально выше», — заключил эксперт.

22 мая Банк России установил более жесткие ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО) заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Ранее стало известно, что за 14 лет доля россиян, у которых есть кредиты, выросла почти вдвое. Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2009 году кредиты имелись у 26 процентов россиян или членов их семьи. В 2023-м их доля увеличилась до 46 процентов. По словам экспертов, на желание оформить заем влияли социально-экономическая ситуация в стране, финансовая грамотность, рост предложений банковских организаций, уверенность в материальном благосостоянии и готовность к долгосрочному планированию.