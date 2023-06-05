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01:13, 5 июня 2023Экономика

В России предложили ограничить число микрозаймов на человека

«Известия»: в Госдуме предложили ограничить число микрозаймов на человека
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Центробанку предложили ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека. Инициатором стала депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александра Аксененко, пишут «Известия».

Также предлагается проводить проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки. По информации издания, Банк России получил инициативы по изменению законодательства. Отмечается, что регулятор рассмотрит в установленном порядке.

22 мая Банк России установил более жесткие ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО) заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

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    Юлия Мискевич
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