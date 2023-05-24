ВЦИОМ: за 14 лет доля россиян с кредитами выросла почти вдвое, с 26 до 46%

За 14 лет доля россиян, у которых есть кредиты, выросла почти вдвое, заявили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2009 году кредиты имелись у 26 процентов россиян или членов их семьи. В 2023-м их доля увеличилась до 46 процентов. По словам экспертов, на желание оформить займ влияли социально-экономическая ситуация в стране, финансовая грамотность, рост предложений у банковских организаций, уверенность в материальном благосостоянии и готовность к долгосрочному планированию.

С момента начала исследований ВЦИОМ в 2009 году кредитная активность россиян начала интенсивно расти. Рекордная доля граждан с кредитами была зафиксирована в 2017 году на отметке в 58 процентов. В последующие годы цифра незначительно снижалась — с 2020 года, с начала пандемии COVID-19, сократилась доля тех, у кого в семье есть три кредита и более. За последние три года показатель снизился с 11 до семи процентов.

Чаще всего кредиты берут граждане в возрасте 25-44 лет, так как они активно работают, вступают в брак и заводят детей. При этом за последние десять лет доля пожилых россиян (старше 60 лет) с кредитами выросла с 14 до 29 процентов, отметили социологи.

По данным бюро кредитных историй, к апрелю 2023 года россияне набрали исторически рекордный объем займов на покупку машин. Портфель кредитов на покупку автомобиля достиг 1,25 триллиона рублей. За первые четыре месяца 2023-го количество оформленных договоров достигло 28 тысяч, показав рост в 2,5 раза в годовом выражении. ВТБ объяснил это спросом на машины с пробегом, увеличением импорта китайских автомобилей, выпуском на рынок новых моделей российских брендов и ростом выдач автокредитов наличными.