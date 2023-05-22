Россияне набрали рекордный объем автокредитов

«Ъ»: в апреле объем портфеля автокредитов в России достиг рекордных 1,25 триллиона рублей

В апреле 2023 года объем портфеля кредитов на покупку автомобиля в России достиг исторического рекорда в 1,25 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» пишет «Коммерсантъ».

В прошлом месяце совокупный объем автокредитов увеличился на 7,1 процента. В апреле россияне набрали в 3,7 раза больше таких займов, чем в том же месяце прошлого года, — 68,9 тысячи, а общая сумма выданных на покупку авто средств подскочила в 4 раза — до 90,4 миллиарда рублей. При этом, как ранее писал «Коммерсантъ», средний размер автокредита вырос в апреле на 7,1 процента в годовом выражении до рекордных 1,3 миллиона рублей.

Эксперты банка ВТБ отметили также рекордный рост объема и числа выданных автокредитов за первые четыре месяца текущего года. Объем за этот период по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза, до 34 миллиардов рублей, а количество оформленных договоров достигло 28 тысяч, показав рост в 2,5 раза.

В банке объяснили, что причинами такой динамики стали устойчивый спрос на машины с пробегом, увеличение импорта китайских автомобилей, выпуск на рынок новых моделей российских брендов и рост выдач автокредитов наличными. В ВТБ прогнозируют, что число заключенных договоров на автокредиты в текущем году превысит рекордный уровень 2021 года, а общий объем выданных средств достигнет 1,13 триллиона рублей.

Другие участники рынка также надеются сохранить текущую тенденцию. Руководитель дирекции развития автокредитования Альфа-банка Сергей Литвиненко считает, что в мае результаты превзойдут апрельские показатели, а по итогам года рынок автокредитов может приблизиться к одному триллиону рублей. Он отметил, что на фоне скачка цен на автомобили клиенты стремятся увеличить контрактный срок кредита, чтобы снизить ежемесячный платеж.

Ранее эксперт Ольга Бондарева рассказала о нюансах получения льготного автокредита. Воспользоваться услугой могут семьи хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком, сотрудники сфер здравоохранения и образования, военнослужащие и члены их семей, военные пенсионеры и мобилизованные. Также льготный заем на приобретение автомобиля могут оформить добровольцы и военнослужащие по контракту, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Кроме того, услуга доступна россиянам, покупающим машину в первый раз, выбирающим электрокар или продающим имеющееся авто по программе trade-in.