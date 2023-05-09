Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:44, 9 мая 2023Экономика

Россиянам рассказали о нюансах льготного автокредита

Эксперт Бондарева: льготный автокредит могут получить военнослужащие, пенсионеры и медики

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Для того чтобы получить льготный автокредит, нужно соответствовать ряду условий. О нюансах кредитования россиянам рассказала эксперт Ольга Бондарева в интервью агентству «Прайм».

Воспользоваться услугой могут семьи хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком, сотрудники сфер здравоохранения и образования, военнослужащие, члены их семей, военные пенсионеры, мобилизованные. Также льготный автокредит могут оформить добровольцы и военнослужащие по контракту, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

Бондарева напомнила, что услуга доступна и тем, кто покупает машину в первый раз, выбирают электрокар или продают имеющееся авто по программе trade-in.

При этом условия программ государственной поддержки не распространяются на авто с пробегом старше шести лет, эксплуатируемые более одного года.

«На данный момент программы льготного кредитования распространяются на автомобили отечественных марок. Исключение — модели китайской марки Haval, но только если они собраны на заводе компании в Тульской области», — объяснила автоэксперт.

В ноябре прошлого года в Минпромторге сообщили, что программа льготного автокредитования в России была продлена на 2023 год.

В июле в России возобновили программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 миллиарда рублей. По условиям программы, субсидируемая из бюджета скидка на машину составит до 20 процентов ее стоимости

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о получении «Вагнером» боеприпасов в Артемовске
Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине
Уничтоженная техника ВСУ на «дороге смерти» под Артемовском попала на видео
Москвичи назвали работу мечты
Россиянам рассказали о нюансах льготного автокредита
США снимут с передаваемых Киеву танков секретное оборудование
ВСУ в Артемовске оказались прижаты к Северному пруду
Байден продлил режим санкций против Сирии
Перечислены главные объекты самого большого китайского сада в Москве
В США предупредили о риске экономического хаоса в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.