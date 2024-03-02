В ХАМАС настояли на главной роли России в урегулировании конфликта с Израилем

ХАМАС: Россия должна играть главную роль в урегулировании в противовес США

Россия должна играть главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта в противовес США. На этом настоял заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук, сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы Россия стала главным игроком в противовесе США и Израилю», — констатировал представитель ХАМАС.

По его словам, движение предлагает, чтобы за Россией стоял ряд стран, поддерживающих ее позицию в данном вопросе. Марзук подчеркнул, что таким образом ХАМАС старается достичь равновесия в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что Израиль пошел на уступку в переговорах с ХАМАС об освобождении заложников. Уточняется, что Тель-Авив рассматривает возможность освобождения палестинцев, осужденных за терроризм, в обмен на некоторых заложников в секторе Газа.