В Ливане заявили об отказе Израиля от прекращения огня

МИД Ливана получает от Израиля сигналы об отказе от прекращения огня

Ливан получает от Израиля сигналы об отказе от прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье, сообщает РИА Новости.

«Мы направляли так много сообщений через западные державы… Мы просили о прекращении огня, но Израиль отвечает, что не хочет этого», — рассказал глава ливанского МИД.

Хабиб подчеркнул, что с ливанской группировкой «Хезболлах» нельзя играться и Израиль об этом знает. «Мы сейчас на развилке, да, мы испуганы, но пусть Израиль не думает, что может прийти в Ливан, как на пикник и устроить войну. Эта война будет уже региональной», — констатировал он.

Тем не менее министр указал, что Израиль выразил желание обсудить на переговорах ситуацию с границей.

Ранее стало известно, что американские чиновники обеспокоены возможными планами Израиля по вторжению в Ливан. Отмечается, что оно может начаться в конце весны или начале лета.