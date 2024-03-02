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12:50, 2 марта 2024Мир

В Ливане заявили об отказе Израиля от прекращения огня

МИД Ливана получает от Израиля сигналы об отказе от прекращения огня

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Ливан получает от Израиля сигналы об отказе от прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье, сообщает РИА Новости.

«Мы направляли так много сообщений через западные державы… Мы просили о прекращении огня, но Израиль отвечает, что не хочет этого», — рассказал глава ливанского МИД.

Хабиб подчеркнул, что с ливанской группировкой «Хезболлах» нельзя играться и Израиль об этом знает. «Мы сейчас на развилке, да, мы испуганы, но пусть Израиль не думает, что может прийти в Ливан, как на пикник и устроить войну. Эта война будет уже региональной», — констатировал он.

Тем не менее министр указал, что Израиль выразил желание обсудить на переговорах ситуацию с границей.

Ранее стало известно, что американские чиновники обеспокоены возможными планами Израиля по вторжению в Ливан. Отмечается, что оно может начаться в конце весны или начале лета.

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      Виктория Кондратьева
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