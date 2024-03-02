В Минобороны заявили об улучшении положения на одном направлении СВО

МО РФ: российские войска улучшили положение на купянском направлении

Активные действия подразделений «Западной» группировки войск позволили улучшить положение по переднему краю на купянском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

В ведомстве рассказали об огневом поражении подразделений 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синькова Харьковской области и Терны Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения 155-миллиметровой колесной самоходной гаубицы Zuzana словацкого производства. Украинские солдаты вели огонь из натовской артиллерийской установки по позициям российских войск.