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13:34, 2 марта 2024Россия

В Минобороны заявили об улучшении положения на одном направлении СВО

МО РФ: российские войска улучшили положение на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Активные действия подразделений «Западной» группировки войск позволили улучшить положение по переднему краю на купянском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

В ведомстве рассказали об огневом поражении подразделений 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синькова Харьковской области и Терны Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения 155-миллиметровой колесной самоходной гаубицы Zuzana словацкого производства. Украинские солдаты вели огонь из натовской артиллерийской установки по позициям российских войск.

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      Екатерина Подвигина
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