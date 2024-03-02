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13:00, 2 марта 2024Мир

В Палестине высказались о роли России в разрешении конфликта с Израилем

Мэр города Рамаллы Кассис: РФ находится за пределами фронта Палестины и Израиля

Фото: Stringer / Reuters

В настоящее время Россия находится за пределами фронта Палестины и Израиля. О роли страны в разрешении палестино-израильского конфликта высказался мэр города Рамаллы Исса Кассис, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия была с нами с тех пор, как начался процесс создания Палестины. У нас давняя история отношений», — напомнил Кассис. Он добавил, что Москва и сегодня продолжает «решительную поддержку справедливости в Палестине», роль России в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке оценена высоко.

«Мы знаем, что этот подход непростой и имеет много препятствий, однако последняя встреча в Москве с представителями различных палестинских движений прошла хорошо и плодотворно. Мы рассчитываем на конструктивную роль», — заключил мэр Рамаллы.

Ранее в Палестине упрекнули США в отправке боеприпасов Израилю. Кассис заявил, что поддержка Израиля большим количеством американских боеприпасов не означает мира.

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      Варвара Кошечкина
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