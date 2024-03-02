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09:44, 2 марта 2024Мир

В Палестине упрекнули США в отправке боеприпасов Израилю

Мэр города Рамаллы Кассис упрекнул США в отправке боеприпасов Израилю
Поврежденные здания в секторе Газа

Поврежденные здания в секторе Газа. Фото: Amir Cohen / Reuters

Хотя Соединенные Штаты претендуют на статус «надежного гаранта мира», они отправляют боеприпасы Израилю, что не способствует миру. С упреком выступил мэр города Рамаллы Исса Кассис, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Поддержка Израиля большим количеством американских боеприпасов не означает мира», — заявил Кассис. Он пояснил, что все это лишь подталкивает «фанатичное правительство» Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху продолжать боевые действия в Палестине.

«Мы надеемся, что администрация [президента США Джо] Байдена (…) сможет поспособствовать миру в регионе и по-настоящему реализовывать заявляемую цель создания отдельного палестинского государства», — заключил мэр Рамаллы.

Ранее Палестина оценила роль России в борьбе за собственное существование. Директор политического департамента ООП Анвар Абдулхади заявил, что Палестина по праву считает Россию опорой в собственной борьбе за жизнь и независимость как государства, а отношения Рамаллы и Москвы носят стратегический характер.

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