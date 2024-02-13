Палестина оценила роль России в борьбе за собственное существование

Представитель ООП Абдулхади: Палестина считает Москву опорой в борьбе за жизнь

Палестина по праву считает Россию опорой в собственной борьбе за жизнь и независимость как государства, а отношения Рамаллы и Москвы носят стратегический характер. Об этом в кулуарах XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай» РБК заявил директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади.

«Мы считаем наших российских друзей реальной опорой нашей борьбы», — признался он, отметив, что ООП ценит поддержку Москвы «в любой ситуации». «Мы в свою очередь считаем, что Россия — наш искренний друг и сторонник, и возлагаем большие надежды», — резюмировал палестинский представитель.

Также Абдулхади выразил сожаление, что радикальная палестинская группировка ХАМАС решила не обращаться к Москве за посредничеством в конфликте с Израилем.

Ранее член политбюро движения ХАМАС Мохаммад Назал заявил, что организация положительно отнеслась к предложению России провести встречу между конфликтующими палестинскими фракциями.