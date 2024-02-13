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15:13, 13 февраля 2024Мир

ХАМАС оценило инициативу России о проведении встречи по Палестине

Член политбюро ХАМАС оценил предложение России по межпалестинской встрече

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В ХАМАС положительно отнеслись к предложению России провести встречу между конфликтующими палестинскими фракциями. Об этом рассказал РИА Новости член политбюро движения Мохаммад Назал.

«Мы приветствуем любые межпалестинские встречи или диалог, но при условии, что диалог будет носить серьезный характер и проходить в рамках установленных правил, потому что мы не хотим повторять долгий путь заседаний и диалогов, в ходе которых мы тратим время, не достигая реального и серьезного понимания», — отметил политик.

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в ходе XIII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что встреча может пройти в обозримом будущем при поддержке самих палестинцев..

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Мохаммад Назал при этом уточнил, что встреча необходима для преодоления внутреннего раскола между ведущими фракциями. Также он отметил важность претворения подлинных договоренностей в жизнь, а не только их принятие руководством.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва готова поддержать любые конструктивные действия для достижения мира в Газе.

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      Дмитрий Попов
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