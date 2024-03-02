В приграничном регионе сбили украинский беспилотник

Гладков: в Белгородской области сбит БПЛА самолетного типа

В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала наша система ПВО и был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в районе поселка Батрацкая Дача. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Это уже пятая атака ВСУ на Белгородскую область, о которой губернатор сообщил за 2 марта. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. По его словам, беспилотник был сбит над селом Новая Деревня Белгородского района.