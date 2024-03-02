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16:02, 2 марта 2024Мир

В США заявили о необходимости мира с Россией

Американский подполковник в отставке Дэвис заявил о необходимости мира с Россией

Фото: Unsplash

Чтобы избежать глобальных катастроф Западу необходимо восстановить отношения с Россией. Об этом подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в видео на своем YouTube-канале.

Отставной американский военный отметил, что президент Владимир Путин давно заявляет, что угроза на границах России — красная линия, которую не стоит переступать. «Но мы делаем все, чтобы мира не было. Как это возможно?» — удивился Дэвис.

Он также обратил внимание на то, что во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что опасные действия Запада могут привести к ядерному конфликту. «Единственным рациональным решением, было бы стремиться к миру», — подытожил Дэвис, имея в виду восстановление отношений Запада с Россией.

Ранее Дэвис сказал, что президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о подготовке нового контрнаступления, неадекватно оценивает состояние украинских войск. По словам американского офицера, ВСУ не смогут организовать контрнаступление, поскольку у них нет людей для восполнения потерь и отсутствует необходимое количество танков и артиллерии.

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      Никита Савин
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