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17:13, 2 марта 2024Мир

В США заявили о скорой потере Украиной Одессы и Харькова

Полковник Макгрегор: РФ запланировала взятие под контроль Одессы и Харькова

Фото: Lisi Niesner / Unsplash

Украина потеряет Одессу и Харьков, поскольку Россия уже «запланировала освобождение» этих крупных городов. Об этом в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche заявил бывший советник главы Пентагона полковник Вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано», — рассказал экс-советник.

По словам полковника, российские военные уже подготовили план по их освобождению. Он отметил, что армия России скоро выдвинется в направлении Одессы и Харькова.

Эксперт также предупредил, что если киевское руководство и его союзники не согласятся на мирные переговоры с Россией, то Москва будет вынуждена продвигаться на запад Украины.

Ранее Макгрегор указал на значительный недостаток новых боевых машин сухопутных войск США. Он рассказал, что в их разработке применялись старые технологии, поэтому они проигрывают российской и китайской военной технике.

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      Виктория Кондратьева
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