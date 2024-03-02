В США заявили о скорой потере Украиной Одессы и Харькова

Полковник Макгрегор: РФ запланировала взятие под контроль Одессы и Харькова

Украина потеряет Одессу и Харьков, поскольку Россия уже «запланировала освобождение» этих крупных городов. Об этом в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche заявил бывший советник главы Пентагона полковник Вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано», — рассказал экс-советник.

По словам полковника, российские военные уже подготовили план по их освобождению. Он отметил, что армия России скоро выдвинется в направлении Одессы и Харькова.

Эксперт также предупредил, что если киевское руководство и его союзники не согласятся на мирные переговоры с Россией, то Москва будет вынуждена продвигаться на запад Украины.

Ранее Макгрегор указал на значительный недостаток новых боевых машин сухопутных войск США. Он рассказал, что в их разработке применялись старые технологии, поэтому они проигрывают российской и китайской военной технике.