Экс-советник Пентагона заявил о старых технологиях в новых боевых машинах США

У новых боевых машин сухопутных войск США есть один значительный недостаток — в их разработке применялись старые технологии, поэтому они проигрывают военной технике России и Китая. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.

«Как и все, что делает армия, это старые технологии, переупакованные таким образом, чтобы выглядеть как нечто новое и революционное», — объяснил Макгрегор. По его словам, американская военная техника, созданная таким образом, отстает от передовых образцов других стран.

Экс-аналитик Пентагона привел в пример старую модель Bradley, которая не смогла помочь силам США в Ираке. Он уточнил, что именно эту технику взяли за основу создания ряда новых военных машин.

Ранее стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине было разбито 68 единиц бронемашин Bradley, поставленных Киеву Вашингтоном. В конце февраля на авдеевском направлении российские войска уничтожили американский танк Abrams.