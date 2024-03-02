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14:23, 2 марта 2024Мир

В США заявили о слабой обороне ВСУ

NYT: слабая оборона ВСУ помогает в продвижении Российской армии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Слабая оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределами Авдеевки помогает в продвижении Российской армии. Об этом говорится в материале The New York Times (NYT).

Были изучены спутниковые снимки оборонительных позиций украинской армии. Выяснилось, что ВСУ соорудили очень простые линии окопов, на них не хватает дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и защитить важные объекты. Отмечается, что украинская оборона за пределами Авдеевки ограничивается элементарными земляными укреплениями, часто с соединительной траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций.

Кроме того, журналисты NYT отмечают, что политики из США обеспокоены недостаточной подготовленностью ВСУ к наступлению Вооруженных сил России, которые теперь продвигаются и за пределами Авдеевки.

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что оборона Украины находится под угрозой из-за нехватки оружия и снарядов. «У нас же снарядного голода нет, а это основное для наступления. Если ты артиллерийским огнем подавляешь огневые точки противника, то он теряет способность сопротивляться», — сказал эксперт.

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      Алина Гончарова
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