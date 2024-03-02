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14:08, 2 марта 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится возможность управлять диалогами из сторонних сервисов

Фото: Unsplash

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp внедрили новую функцию. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что у пользователей появится возможность управлять диалогами из сторонних платформ. Отмечается, что данная опция позволит клиентам приложения выбирать интеграцию только с теми сервисами, которым они доверяют.

Для наглядности эксперты привели скриншот бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.6.2. На размещенном фото виден раздел Third-party chats (в переводе с английского — сторонние чаты). Под ним расположены кнопки Turn off (в переводе с английского — отключить) и Selected apps (в переводе с английского — выбранные приложения). При этом специалисты уточнили, что в случае отключения совместимости чатов с другими сервисами пользователи не смогут отправлять или получать сообщения в сторонних сервисах.

Новая функция находится в стадии разработки и будет доступна в грядущем обновлении приложения.

Ранее в WhatsApp объявили о запуске обмена QR-кодами со вкладки чатов. «На данный момент пользователи могут делиться своим QR-кодом из настроек приложения, но эта новая функция предложит более прямой и доступный метод прямо из интерфейса вкладки чатов», — рассказали специалисты.

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      Мария Винар
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