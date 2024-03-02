Депутат призвал Германию передать Украине Taurus

Депутат бундестага Кизеветтер призвал пойти ва-банк в поставках оружия Украине

Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал власти ФРГ пойти ва-банк в вопросе поставок вооружения Украине. С таким мнением он выступил в беседе с газетой Handelsblatt.

Кизеветтер прокомментировал опубликованную ранее беседу немецких офицеров о возможной бомбардировке Крымского моста ракетами Taurus и подчеркнул, что Россия давно воспринимает Германию как военного противника. По его мнению, Берлину следует быть сильным, а не слабым.

Политик призвал власти Германии проявить силу, а не поддаваться запугиванию. Поэтому он предложил« пойти ва-банк» в вопросе поддержке Украины и поставить Киеву Taurus, для чего потребуется одобрение канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее Шольц заявил, что Германия не планирует передавать ракеты большой дальности Taurus Украине, поскольку их могут использовать Киевом для поражения цели «где-нибудь в Москве».