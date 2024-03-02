Власти показали момент уничтожения БПЛА в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Дрозденко показал момент уничтожения БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко показал момент уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в регионе. В своем Telegram-канале он опубликовал кадр с системы видеонаблюдения.

Политик также уточнил, что в результате инцидента жертв и разрушений не было.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов связался с командованием Ленинградского военного округа (ЛВО) и шестой армии противовоздушной обороны (ПВО) с связи с инцидентом в акватории Финского залива. Он отметил, что системы обнаружения и подавления остаются в состоянии готовности и продолжают обеспечивать безопасность.

По одной из версий, дрон попытался атаковать порт Бронка в Петербурге.