Вован и Лексус рассказали о причастности к публикации разговора немецких военных

Вован и Лексус будут использовать разговор немецких военных для своих пранков

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали об интересе к разговору немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС.

Пранкеры уточнили, что непричастны к публикации данного разговора. Они лишь ознакомились с ним, но будут использовать этот материал для своих пранков.

«Он для нас интересен. Я думаю, мы возьмем оттуда какую то фактуру для дальнейших наших творческих идей», — заявил Лексус.

Ранее пранкеры от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака поговорили с известным писателем Виктором Шендеровичем (признан Минюстом России иноагентом). В ходе разговора он пообещал отправлять свои гонорары на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).