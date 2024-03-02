В США рассказали о трудностях ВСУ на передовой

National Review: ВСУ отказались от ведения общевойскового боя на передовой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком истощены для ведения общевойскового боя в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в материале американского журнала National Review.

Авторы статьи отмечают, что сейчас украинская армия крайне ослаблена. Они указали, что военные отказались от тактики общевойскового боя, поскольку им не удалось ее освоить.

Как утверждается в публикации, ряд союзников Украины больше не намерен поставлять оружие стране. Кроме того, США понадобится много лет, чтобы пополнить запасы артиллерии и боеприпасов, нехватка которых возникла на фоне восточноевропейского конфликта, пишет издание.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для Киева на многих направлениях. Он отмечал, что обстановка требует постоянного контроля.