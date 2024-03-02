Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:09, 2 марта 2024Бывший СССР

В США рассказали о трудностях ВСУ на передовой

National Review: ВСУ отказались от ведения общевойскового боя на передовой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком истощены для ведения общевойскового боя в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в материале американского журнала National Review.

Авторы статьи отмечают, что сейчас украинская армия крайне ослаблена. Они указали, что военные отказались от тактики общевойскового боя, поскольку им не удалось ее освоить.

Как утверждается в публикации, ряд союзников Украины больше не намерен поставлять оружие стране. Кроме того, США понадобится много лет, чтобы пополнить запасы артиллерии и боеприпасов, нехватка которых возникла на фоне восточноевропейского конфликта, пишет издание.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для Киева на многих направлениях. Он отмечал, что обстановка требует постоянного контроля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать порт в Петербурге

      Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника в Ленобласти

      ВСУ предрекли экстремальный дефицит боеприпасов

      США пожаловались на американские технологии на службе российской военной машины

      «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

      Власти показали момент уничтожения БПЛА в Ленинградской области

      Минюст России включил движение ЛГБТ в перечень запрещенных и ликвидированных

      В США рассказали о трудностях ВСУ на передовой

      Губернатор Петербурга связался с командованием ЛВО и шестой армии ПВО

      Планы Литвы изымать автомобили с российскими номерами объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше