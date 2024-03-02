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13:57, 2 марта 2024Россия

Взрыв произошел вблизи здания электроподстанции в российском городе

Вблизи электроподстанции в Екатеринбурге произошел взрыв
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Вблизи здания электроподстанции на улице Шефской в Екатеринбурге произошел взрыв. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Уточняется, что громкий хлопок и яркую вспышку зафиксировали вблизи электрической подстанции ПС «Калининская» на улице. Причиной случившегося в российском городе может быть короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов.

Граждан призвали не поддаваться паническим настроениям.

В свою очередь, антитеррористическая комиссия Свердловской области сообщает, что инцидент не привел к нарушению энергоснабжения районов Екатеринбурга. Электрооборудование подстанции «Калининская» работает в штатном режиме, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Туле неизвестный поджег здание тяговой электроподстанции. Пламя охватило фасад и внутренние стены здания. При этом отмечается, что все оборудование уцелело и инцидент не повлиял на работу транспорта.

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      Алина Гончарова
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